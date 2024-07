Mercado de produtos médico-hospitalares em Uberlândia: crescimento, inovação e novas oportunidades Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 17/07/2024 - 14h45 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h40 ) ‌



O mercado de produtos médico-hospitalares no Brasil é um gigante em constante expansão, movimentando mais de R$ 160 bilhões por ano. Em Uberlândia, esse cenário se reflete em um crescimento acentuado, impulsionado pelo investimento em saúde e pela chegada de novas empresas ao mercado local.

Uma das novidades é a UDH Distribuidora, que acaba de inaugurar uma loja física no bairro Tabajaras, na Avenida Rondon Pacheco. Com mais de uma década de experiência no ramo, a empresa oferece uma ampla variedade de produtos para hospitais, clínicas, profissionais da saúde e o público em geral.

