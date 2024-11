Mensagens falsas sobre suspensão da CNH circulam em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 20/11/2024 - 10h42 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um novo golpe foi registrado em Santa Catarina, visando motoristas com mensagens falsas sobre a suspensão de suas carteiras de habilitação. Criminosos estão enviando notificações via SMS informando que a CNH do destinatário foi suspensa. Na tentativa de enganar as vítimas, os golpistas oferecem um link ou instruções para suposta regularização do documento, cobrando taxas indevidas. As autoridades alertam para que os motoristas desconfiem de mensagens desse tipo, especialmente se solicitarem pagamentos ou informações pessoais. A recomendação é verificar a autenticidade diretamente nos canais oficiais do Detran-SC ou no portal de serviços do governo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.