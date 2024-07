Menos pressão: tendência de demissões voluntárias cresce entre jovens | JORNAL PARANAÍBA

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Dados do Ministério do Trabalho e Emprego apontam abril como o mês com o maior número de pedidos de demissão no Brasil em 20 anos. Os números de abril refletem uma nova tendência entre jovens trabalhadores, que buscam ambientes de trabalho com menores pressões. O desafio das empresas é criar um ambiente de trabalho mais atrativo.

