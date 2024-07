MENOS PRECONCEITO E MAIS RESPEITO

Aclr |Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Hoje é o Dia Nacional da Conscientização da Fissura Labiopalatina. Essa é a forma correta de nos referirmos a pessoas que nasceram com má formação no lábio e/ou no palato, como o meu sobrinho Francisco. Ele é um menino lindo, saudável e desde que nasceu, recebe tratamento para ter uma qualidade de vida melhor. Isso é direito de todo mundo!!!!

Que esse dia sirva para diminuir o preconceito e incluir cada vez as mais pessoas com essa condição

#dianacionaldaconscientizaçãodafissuralabiopalatina #fissuralabiopalatina #fissurados

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.