Menor temperatura do ano é registrada na capital paulista

Nesta segunda (1º), o inverno chegou com força em São Paulo, marcando a menor temperatura do ano nas últimas horas. Os paulistanos tiveram que recorrer aos agasalhos mais quentinhos para encarar o frio repentino. No domingo, a tarde mais gelada registrou 15,2 graus e nesta manhã as temperaturas caíram para 10 graus.

