Menino volta ferido de escola na Grande São Paulo e mãe cobra explicações

Uma mãe de Cotia, na Grande São Paulo, ficou alarmada ao ver seu filho de seis anos, que tem autismo severo e dificuldades de fala, voltar da escola com um hematoma no rosto. A escola alegou que o menino, que utiliza cadeira de rodas, se machucou sozinho durante uma crise, mas médicos e enfermeiros do hospital contestaram essa versão. A unidade atende crianças com condições especiais, mas a mãe denuncia a falta de profissionais suficientes para cuidados adequados. Outro exemplo disso é o relato de Samara, mãe de outro aluno autista da mesma escola. Diante da falta de resposta da escola, a mãe registrou um boletim de ocorrência contra a instituição. A Secretaria de Educação de Cotia informou que tomará providências, mas ainda não estabeleceu um prazo.

