Menino para carro sem freio com as próprias mãos. 📲 #RecordNews #shorts

Um menino, de 9 anos, brincava na rua quando percebeu que uma van começou a andar sozinha e decidiu segura-lá. Mesmo não sendo um veículo leve, o garoto continuou a fazer força para impedir que ele seguisse em frente. No fim, todo o esforço deu resultado, já que o menino conseguiu fazer com que a van parasse. O veículo pertence ao vizinho do garoto e havia acabado de ser comprada. O caso aconteceu na Inglaterra.

