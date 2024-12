Menino de 9 anos morre atropelado ao tentar atravessar faixa de pedestre em SP Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 04/12/2024 - 13h44 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h50 ) twitter

Um menino de 9 anos, Davy Luca, morreu após ser atropelada por um carro enquanto tentava atravessar uma rua em São Paulo. O acidente ocorreu quando Davy passou entre um ônibus e um carro que estavam parados na faixa de pedestres. O motorista do veículo envolvido permaneceu no local até a chegada do socorro. A Polícia Civil investiga o caso e vai ouvi-lo, como também os pais da criança.

