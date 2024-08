Menino de 8 anos é internado depois de beber soda cáustica na escola Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 13/08/2024 - 17h20 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h29 ) ‌



Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um menino, de 8 anos, está internado em estado grave em um hospital de Belo Horizonte (MG), depois de beber soda cáustica por engano. E ainda: Condomínio do tráfico é demolido em operação no Rio de Janeiro.

