Menino de 5 anos sai de escola sem ser visto e é acolhido por funcionários de mercado vizinho

Um menino de 5 anos com transtorno do espectro autista saiu de uma escola na zona leste de São Paulo sem ser notado. Imagens de segurança mostram o garoto, Rian, aproveitando a abertura de um portão para deixar o local. Ele atravessou uma avenida movimentada e chegou a um mercado próximo. Funcionários do mercado perceberam a situação e o mantiveram seguro até a família ser informada. A mãe, emocionada, criticou a escola e registrou um boletim de ocorrência. A direção da escola está investigando o caso e poderá tomar medidas disciplinares contra os responsáveis pela falha na supervisão.

