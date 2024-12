Menino atropelado em Joinville está hospitalizado e mãe fala sobre o caso Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 05/12/2024 - 15h25 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h38 ) twitter

Um menino foi atropelado enquanto atravessava a rua em Joinville e, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser hospitalizado. Nossa equipe conversou com a mãe da criança, que relatou o momento de desespero e a expectativa pela recuperação do filho. O caso levanta um alerta sobre a segurança no trânsito da cidade, especialmente em áreas com grande circulação de pedestres. As autoridades acompanham a situação para apurar as circunstâncias do acidente.

