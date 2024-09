Meninas descobrem ser irmãs gêmeas e reencontram-se anos depois do nascimento Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 02/09/2024 - 09h30 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h34 ) ‌



Já imaginou ligar a televisão e ver uma pessoa igualzinha? Isso aconteceu com uma menina de 12 anos. De um momento para o outro, ela teve uma reviravolta na própria vida. As duas meninas descobriram que eram irmãs gêmeas e que as suas famílias não eram as biológicas. A dúvida também revelou um passado que faz parte de um dos maiores escândalos na Geórgia, país no leste europeu: o roubo e a venda de bebês.

