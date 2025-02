Menina sofre queimaduras graves enquanto estava em creche no interior de São Paulo Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 20/02/2025 - 10h50 (Atualizado em 21/02/2025 - 08h43 ) twitter

Uma criança de um ano e quatro meses sofreu queimaduras graves nos pés enquanto estava na creche em São José dos Campos (SP). A escola informou que a menina pisou descalça no parquinho. A mãe, Gislaine, questiona as circunstâncias do incidente e busca imagens de segurança para entender o ocorrido. "Eu pedi uma reunião com o pessoal responsável pela escola. Eles pediram desculpas e deixaram à disposição", disse ela. O caso foi registrado como lesão corporal pela polícia civil. A família procura responsabilização da instituição para evitar novos incidentes com outras crianças.

