Menina de dois anos recebe alta após ingestão de soda cáustica

Uma menina de apenas dois anos que sofreu um grave acidente ao ingerir soda cáustica em Videira recebeu alta do hospital na última sexta-feira. O caso, que gerou grande preocupação na comunidade, teve um desfecho positivo com a recuperação da criança. O repórter Geovan Petry trará detalhes sobre a evolução do quadro clínico e as orientações médicas após a alta.

