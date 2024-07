Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

Menina de 13 anos é atingida por bala perdida no Rio de Janeiro

Uma menina, de 13 anos, luta pela vida após ser atingida por uma bala perdida durante um confronto entre policiais e criminosos na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. A adolescente voltava da aula de balé quando foi vítima do tiro.

