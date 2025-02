Menina de 12 anos morre com tiro de fuzil em São João de Meriti (RJ) Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 17/01/2025 - 10h06 (Atualizado em 18/01/2025 - 01h12 ) twitter

O número de tiroteios, este ano, na região metropolitana do Rio de Janeiro, superou os casos do mesmo período de 2024. Só nos primeiros 15 dias de janeiro, foram 135 trocas de tiros. Em um dos últimos tiroteios, uma menina de 12 morreu com um disparo de fuzil, em São João de Meriti. A mãe dela também foi ferida.

