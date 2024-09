Menina de 12 anos morre afogada em lagoa na região metropolitana de Belo Horizonte Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 09/09/2024 - 13h00 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h47 ) ‌



Uma menina de 12 anos morreu afogada em uma lagoa na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Outras duas crianças foram salvas por pessoas presentes no local. As três crianças decidiram nadar na lagoa durante uma cerimônia religiosa com parentes e amigos. Durante a travessia, as três se afogaram. Duas delas foram resgatadas com vida e a terceira foi reanimada pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

‌



