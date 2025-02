Menina de 11 anos morre de dengue em São Paulo Aclr|Do canal Record News no YouTube 11/02/2025 - 18h10 (Atualizado em 13/02/2025 - 01h37 ) twitter

A cidade de São Paulo registrou a primeira morte por dengue em 2025. a vítima é uma menina de 11 anos, moradora da região de Ermelino Matarazzo, zona leste da capital paulista. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, a morte ocorreu no dia 30 de janeiro. O caso passou por investigação epidemiológica pelo instituto Adolfo Lutz. Para entender sobre as formas de combate a essa doença, conversamos com a infectologista do Hospital Sírio Libanês, Dra. Mirian Dal Ben Corradi.

