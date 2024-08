Memórias Olímpicas: O Legado do Basquete em Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 01/08/2024 - 17h01 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h59 ) ‌



Por trás de muitas pessoas e profissionais da nossa região, existem grandes nomes do atletismo que defenderam o Brasil nas Olimpíadas. Franca, em particular, é o centro de muitas memórias que envolvem esse grande evento esportivo. No episódio de hoje, faremos uma viagem no tempo pelas memórias olímpicas da nossa cidade. A seleção masculina de basquete perdeu ontem para a Alemanha nas Olimpíadas, mas ainda tem uma pequena chance de se classificar para a próxima fase e brigar por medalhas. Estamos na torcida.

Reportagem exibida em 31/07/2024

