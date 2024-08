Melhoramento genético ajuda as produções de carne e leite em MG Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 24/08/2024 - 14h40 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h17 ) ‌



O Agro Record fala agora de tecnologia à serviço do produtor. Um programa de melhoria da qualidade genética do rebanho bovino tem fortalecido as cadeias produtivas de carne e leite. Mas o velho ditado, "é o olho do dono que engorda o gado", continua sendo primordial para o sucesso do pecuarista.

