MEIs em SC: balanço do IBGE mostra que Santa Catarina tem 653,4 mil microempreendedores individuais
21/08/2024 - 20h39 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h12 )



Santa Catarina alcançou um marco significativo com o registro de 653,4 mil Microempreendedores Individuais (MEIs), posicionando-se como o 7º estado do Brasil em número de cadastros. Os dados foram divulgados pelo IBGE e refletem o crescimento robusto do setor de pequenos empreendedores no estado.

