Meio do ano: conquistas e metas cumpridas em 2024

Chegamos à metade do ano de 2024! É hora de refletir sobre as metas que conseguimos alcançar até agora e celebrar nossas conquistas. Descubra neste vídeo o que já realizamos e o que ainda planejamos para o restante do ano.

