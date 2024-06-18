MEIO AMBIENTE: ESCOLAS SÃO EXEMPLOS DE CONSCIENTIZAÇÃO

Matéria exibida no dia 17/06/2024
A EDUCAÇÃO EM GOIÁS ESTIMULA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS A ALUNOS DA RE MEIO AMBIENTE DE PÚBLICA. UM EXEMPLO. E OS ESTUDANTES DE UMA ESCOLA EM ARUANÃ QUE APRENDERAM A DAR SENTIDO NOVO PARA MATERIAIS QUE MUITAS VEZES SÃO DESCARTADOS DE FORMA IRREGULAR, DEGRADANDO… OU MELHOR, MATANDO O MEIO AMBIENTE. A EDUCAÇÃO EM GOIÁS ESTIMULA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS A ALUNOS DA REDE PÚBLICA. UM EXEMPLO E OS ESTUDANTES DE UMA ESCOLA EM ARUANÃ QUE APRENDERAM A DAR SENTIDO NOVO PARA MATERIAIS QUE MUITAS VEZES SÃO DESCARTADOS DE FORMA IRREGULAR, DEGRADANDO… OU MELHOR, MATANDO O MEIO AMBIENTE.
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