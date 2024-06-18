Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Aclr
Publicidade

MEIO AMBIENTE: ESCOLAS SÃO EXEMPLOS DE CONSCIENTIZAÇÃO

Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube

Matéria exibida no dia 17/06/2024

A EDUCAÇÃO EM GOIÁS ESTIMULA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS A ALUNOS DA RE MEIO AMBIENTE DE PÚBLICA. UM EXEMPLO. E OS ESTUDANTES DE UMA ESCOLA EM ARUANÃ QUE APRENDERAM A DAR SENTIDO NOVO PARA MATERIAIS QUE MUITAS VEZES SÃO DESCARTADOS DE FORMA IRREGULAR, DEGRADANDO… OU MELHOR, MATANDO O MEIO AMBIENTE. A EDUCAÇÃO EM GOIÁS ESTIMULA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS A ALUNOS DA REDE PÚBLICA. UM EXEMPLO E OS ESTUDANTES DE UMA ESCOLA EM ARUANÃ QUE APRENDERAM A DAR SENTIDO NOVO PARA MATERIAIS QUE MUITAS VEZES SÃO DESCARTADOS DE FORMA IRREGULAR, DEGRADANDO… OU MELHOR, MATANDO O MEIO AMBIENTE.

Inscreva-se no canal Record Goiás: https://www.youtube.com/recordgoias

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/RecordGoias

Instagram: https://www.instagram.com/recordgoias/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/recordgoias

#RecordGoias #BalancoGeralManhaGO #GoiasnoAr #BalancoGeralGO #CidadeAlertaGO #GoiasRecord

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.

  • RecordTVGoias
  • Record
  • TV
  • Goias
  • BalancoGeralManhaGO
  • GoiasnoArGO
  • BalancoGeralGO
  • CidadeAlertaGO
  • GoiasRecord

Últimas

Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.