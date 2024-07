Aclr |Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube

No inverno, escolher a meia-calça certa pode fazer toda a diferença no seu visual. Descubra como usar meias coloridas e estampadas com as dicas valiosas da consultora de imagens Fernanda Scarparo. Ela compartilha orientações práticas para evitar erros na hora de montar seus looks, garantindo estilo e conforto durante toda a estação.

