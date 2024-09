Megaoperação contra esquema criminoso na Cracolândia mira lideranças do PCC Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 31/08/2024 - 10h01 (Atualizado em 01/09/2024 - 01h09 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Está a ser feita uma megaoperação contra um esquema criminoso na Cracolândia, no centro de São Paulo, e tem na mira lideranças do PCC e esquemas de lavagem de dinheiro. Os alvos foram acordados pela tropa de elite da polícia paulista. Foram cumpridos 31 mandados. O grupo criminoso criou um "sistema bancário" próprio do PCC. Eles lavavam o dinheiro em bancos, comércios e empresas. Todos os envolvidos no esquema estão diretamente ligados à cúpula da facção.

#recordeuropa #cidadealerta #esquemacriminoso

---

Siga-nos em:

‌



🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

‌



🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

‌



🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.