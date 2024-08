Megaoperação Axolote resgata 84 animais silvestres em três estados Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/08/2024 - 09h23 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h22 ) ‌



A Polícia Militar Ambiental divulgou o balanço da Megaoperação Axolote, que resultou no resgate de 84 animais silvestres em três estados, incluindo Santa Catarina. A repórter Isabela Corrêa trouxe as primeiras informações ao vivo no SC no Ar e agora retorna com mais detalhes sobre essa ação coordenada. A operação, que foi deflagrada nesta quarta-feira (28), teve como foco o combate ao tráfico de animais e a proteção da fauna nativa. Conheça os impactos dessa operação e como ela contribui para a preservação da biodiversidade.

