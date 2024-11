Mega da virada vai sortear R$ 600 milhões e expectativa cresce em Ipiranga, SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 12/11/2024 - 10h07 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h19 ) twitter

As apostas já estão abertas para a Mega da Virada 2024, que promete um prêmio de impressionantes R$ 600 milhões. Embora o valor seja recorde, há uma cidade catarinense onde a expectativa é ainda maior. Ipiranga, no Oeste de Santa Catarina, ficou famosa no ano passado após o município ser o lar de um apostador que levou mais de R$ 570 milhões. Agora, os moradores da cidade aguardam ansiosos para ver se o "raio" vai cair novamente no mesmo lugar. Fique por dentro da expectativa da cidade e como participar dessa loteria tão aguardada pelos brasileiros.

