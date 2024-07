MEDO NO PARTO: MÃE SE SENTEM MAIS SEGURAS COM BEBÊS NO QUARTO Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 26/07/2024 - 17h06 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h31 ) ‌



TER O FILHO SEQUESTRADO OU TR0CADO NUMA MATERNIDADE É UM DO MEDO DE TODA MULHERE GRÁVIDA. E DIANTE DO ÚLTIMO CASO DA MÉDICA QUE SEQUESTROU UMA RECÉM-NASCIDA EM UBERLANDIA ESSE TEMOR AUMENTOU. UMA MATERNIDADE, AQUI EM GOIÂNIA, ADOTOU MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA TRANQUILIZAR AS MÃES. UMA DAS MEDIDAS É MANTER O BEBÊ SEMPRE AO LADO DA MÃE, DESDE A HORA DO NASCIMENTO.

