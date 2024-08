Médicos do Hospital Regional de Joinville registravam ponto sem trabalhar por acordo informal Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 12/08/2024 - 21h46 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h10 ) ‌



Uma investigação conduzida pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) revelou um esquema de irregularidade no Hospital Regional de Joinville, onde médicos registravam a entrada e saída do trabalho sem realmente cumprir suas jornadas. O caso veio à tona durante uma operação do Gaeco e da Polícia Civil em dezembro de 2020. Foi identificado que esses médicos tinham um acordo informal com a antiga direção do hospital, permitindo que registrassem ponto sem a devida presença no local de trabalho. Márcio Falcão traz todos os detalhes dessa operação e suas implicações para o sistema de saúde local.

