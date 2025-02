Médico morre após ser atingido por carreta enquanto pedalava na rua no Rio Grande do Norte Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 25/02/2025 - 16h05 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h07 ) twitter

O médico oftalmologista Araken Brito, de 49 anos, morreu após ser atingido por uma carreta enquanto pedalava em uma rua em Natal (RN). A vítima participava de um grupo de ciclismo e estava com os amigos quando foi atingida. O motorista Antônio Pedro Caxias de Souza ficou no local do acidente e prestou socorro, mas o médico morreu antes de chegar ao hospital. Antônio foi preso em flagrante e responderá por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Ele foi levado à delegacia, onde o delegado vai impetrar uma fiança.

