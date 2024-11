Médico especialista em arritmias fala sobre inovações no cuidado cardíaco Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 28/10/2024 - 21h59 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h21 ) twitter

Um renomado médico, referência mundial no tratamento de arritmias cardíacas, compartilha as últimas inovações para o combate à doença e os avanços tecnológicos que melhoram a qualidade de vida dos pacientes. Saiba mais sobre como a medicina está transformando o tratamento de arritmias e o impacto dessas descobertas no cuidado do coração.

