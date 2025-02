Médico é preso suspeito de abusos sexuais contra sete mulheres em MG Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 05/02/2025 - 13h31 (Atualizado em 06/02/2025 - 01h17 ) twitter

Um médico mastologista foi preso em Minas Gerais sob a suspeita de ter abusado sexualmente de sete mulheres, incluindo uma enfermeira que relata abusos durante dois anos de trabalho. As vítimas afirmam que os crimes ocorreram no hospital em Itabira, com assédios durante consultas e exames, como mamografias. Segundo os relatos, Danilo Costa, de 46 anos, aproveitava momentos a sós para cometer os abusos. Ele está sendo investigado por estupro e importunação sexual e foi afastado de suas funções desde as denúncias. A prefeitura de Itabira esclareceu que o médico prestava serviços indiretos em unidades de saúde locais.

