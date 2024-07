Médico é agredido pelo próprio filho em hospital de Patos de Minas | Balanço Geral Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

‌



A+

A-

Um médico relatou que foi agredido pelo próprio filho na tarde de ontem em um hospital em Patos de Minas. De acordo com informações da Polícia Militar, o médico atende em um hospital particular no bairro Lagoa Grande e informou que seu filho, que é usuário de drogas, foi até o hospital pedir dinheiro.

O médico deu a quantia de 250 reais, mas o rapaz ficou alterado e começou a agredi-lo com socos e pontapés. Foi necessário que os funcionários do hospital interviessem e tirassem o agressor do local. O filho do médico fugiu em um carro e não foi encontrado até o momento. O médico ficou ferido e teve a tela do celular quebrada durante o incidente.

Este trágico episódio evidencia os desafios enfrentados por famílias em situações de dependência química e a violência que pode surgir em momentos de crise. A polícia segue buscando o paradeiro do agressor, enquanto o médico se recupera dos ferimentos causados pela agressão.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=EqYm8a49VgU

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=aFe0iMtvG6E

👉 https://www.youtube.com/watch?v=5uyFkDf3mUA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #patosdeminas #médico

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.