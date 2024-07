MÉDICO DA FAMÍLIA: Marcelo Gobbo fala sobre os riscos da poliomielite | Manhã Total

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

A campanha de vacinação contra a poliomielite em 2024 não alcançou a meta de cobertura necessária para garantir a proteção da população, imunizando apenas 40% do público-alvo. Essa situação preocupante aumenta o risco de reintrodução do vírus no Brasil, após décadas livre da doença.

Para combater a baixa cobertura vacinal e proteger as crianças, a Secretaria Municipal de Saúde está implementando uma estratégia de busca ativa. Através do mapeamento de locais com alta concentração de crianças sem a dose da vacina, as equipes do Programa Municipal de Imunização entrarão em contato com os responsáveis para agendar a vacinação em domicílio e atualizar o cartão de vacina.

A estratégia priorizará os bairros com maior concentração de crianças não vacinadas, incluindo Santa Mônica, Saraíva, Patrimônio, Aclimação, Roosevelt, Shopping Park, Mansour, Luizote, Morumbi e Tocantins.

A baixa cobertura vacinal, aliada à classificação do Brasil como país de alto risco para reintrodução do vírus, exige atenção redobrada. O poliovírus, transmitido de pessoa para pessoa, principalmente por via fecal-oral, pode invadir o sistema nervoso e causar paralisia total em questão de horas.

O Brasil não registra casos de poliomielite desde 1989 e, em 1994, recebeu a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem. No entanto, a reclassificação do país como de alto risco em 2023 demonstra a necessidade de medidas urgentes para aumentar a cobertura vacinal e evitar a reintrodução da doença.

A vacina contra a poliomielite é a ferramenta mais eficaz para prevenir a doença e garantir a saúde das crianças. É importante que os pais ou responsáveis levem seus filhos aos postos de vacinação para garantir a imunização completa e contribuir para a proteção da comunidade.

A erradicação definitiva da poliomielite depende da colaboração de todos. É fundamental que os pais ou responsáveis levem seus filhos para se vacinar, completem o esquema vacinal e incentivem outras pessoas a fazerem o mesmo. A vacinação é um ato de amor e responsabilidade que protege as crianças e toda a população.

