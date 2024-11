Medicamentos especiais: população reclama da demora para agendamentos Aclr|Do canal Record RS no YouTube 29/11/2024 - 12h13 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Centro Logístico de Medicamentos Especiais do Estado, está apresentando diversos problemas de atendimento ao longo de toda essa semana. Desde segunda-feira, a população relata filas enormes com um grande tempo de espera e, principalmente, com demora no atendimento.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.