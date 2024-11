MÉDICA: Roseane Eloísa conversa sobre os passos da vida após o câncer | Você com Monica Cunha Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 31/10/2024 - 17h51 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h48 ) twitter

Após o fim do tratamento do câncer de mama, muitas pacientes enfrentam o desafio de lidar com a expectativa de voltar à “vida normal”. No entanto, a realidade é que a vida anterior não é a mesma, assim como a pessoa que viveu o diagnóstico e o tratamento também não é. Esse novo começo envolve aceitar as mudanças físicas, emocionais e psicológicas que se tornam parte do “novo normal” e que, muitas vezes, podem gerar desconforto e estranhamento.

A pressão para retomar a vida como era antes vem de diversas direções, mas o impacto do câncer é profundo e deixa marcas – cicatrizes, alterações na aparência, mudanças de rotina e uma nova perspectiva diante do espelho. A sensação de desconhecimento sobre o próprio corpo e a presença constante do medo de recidiva podem tornar essa fase especialmente difícil, e o apoio emocional e psicológico se mostra essencial para atravessar esse período de reconstrução.

Enfrentar o “novo normal” após o câncer de mama requer tempo, aceitação e, em muitos casos, ajuda profissional. Cada mulher encontra o seu ritmo e a sua forma de se adaptar, e lembrar que não está sozinha nessa jornada faz a diferença.

