Médica que raptou recém-nascido em Uberlândia tentou comprar bebê de casal em Salvador Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 27/07/2024 - 11h48 (Atualizado em 29/07/2024 - 01h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A médica neurologista suspeita de sequestrar uma recém-nascida no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) está sendo investigada por mais um crime: tentativa de compra de uma criança. Um casal residente em Salvador entrou em contato com a reportagem da TV Aratu para denunciar que a médica havia tentado adquirir o bebê que eles esperavam.

Segundo o relato do casal, a médica teria procurado por eles em Vila Canária, alegando que seu filho estava internado na UTI e que, como forma de agradecimento por uma possível melhora da criança, doaria um enxoval e arcaria com os custos de uma cesariana realizada por ela mesma. No entanto, a conversa tomou um rumo inesperado quando a médica ofereceu R$ 10 mil reais em troca de um bebê. Diante da proposta indecente, o casal recusou a oferta e procurou as autoridades.

A médica, que possui registro no Conselho Federal de Medicina (CFM), realizou um período de residência em neuropsiquiatria na Universidade Federal da Bahia (UFBA). A Polícia Civil investiga os dois casos e busca esclarecer as circunstâncias que levaram a médica a cometer esses crimes. A repercussão do caso em Uberlândia e Salvador demonstra a gravidade da situação e a necessidade de uma investigação aprofundada para garantir a justiça e a proteção de crianças e famílias.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=YPjdRBtRZbs

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=K62bRI6P6Ao

👉 https://www.youtube.com/watch?v=120n7Ohj81I

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.