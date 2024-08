Médica que raptou bebê é indiciada por tráfico de pessoas e fraude | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 07/08/2024 - 14h01 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h37 ) ‌



A médica que raptou um bebê em Uberlândia, Claudia Soares Ferreira, foi indiciada pela Polícia Civil (PC) pelos crimes de tráfico de pessoas e de falsidade ideológica.

O inquérito foi concluído em Itumbiara na última sexta-feira (2) e as informações divulgadas nesta terça-feira (6). As investigações contaram com o apoio da Polícia Civil de Uberlândia. Claudia continua presa preventivamente no estado goiano.

As investigações apontaram que Claudia premeditava o crime desde maio deste ano, quando divulgou para familiares e amigos que estava grávida, baseado em um teste de farmácia.

De acordo com a Polícia Civil de Itumbiara, após o resultado positivo, Cláudia ligou para um biomédico, conhecido dela, e pediu um documento que oficializaria a gravidez. Mais tarde, depois de fazer outro teste, a indiciada soube que não estava grávida.

A mulher, porém, manteve a mentira e passou a tomar diversas atitudes para conseguir um bebê. Segundo a PC, Claudia se habilitou ao Cadastro Nacional de Adoção e o processo foi aprovado baseado em laudos que atestavam a saúde física e mental dela.

Além disso, a investigação da Polícia Civil aponta que Cláudia foi à Argentina para realizar um procedimento na tentativa de engravidar. “Ela fez uma transferência embrionária tentando engravidar, porque ela já não estava grávida desde maio, e aí constatou-se que ela, em momento algum, conseguiu vingar essa gravidez. Tanto que ela repetiu o exame em um laboratório e descartou essa gestação”, explicou o delegado Anderson Pelajo.

