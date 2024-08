MÉDICA: Larissa Soares detalha como o corpo reage em meio às temperaturas extremas | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/08/2024 - 13h22 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As recentes variações climáticas extremas no Brasil, com oscilações entre ondas de frio e calor intensos, além de eventos como tempestades de poeira e alta poluição, representam um sério desafio para a saúde da população.

Após um período de temperaturas elevadas, que podem causar desidratação, insolação e agravar problemas cardíacos e respiratórios, a chegada de uma frente fria, como a prevista para o Triângulo Mineiro, traz consigo novos riscos. A queda brusca de temperatura pode desencadear infecções respiratórias, como gripes e resfriados, além de exacerbar problemas alérgicos.

A combinação de fatores como a poluição do ar, a poeira e as mudanças abruptas de temperatura sobrecarrega o sistema imunológico, tornando o organismo mais vulnerável a doenças. É importante ressaltar que a saúde da população não é afetada apenas pelas doenças diretamente relacionadas às condições climáticas, mas também por fatores indiretos, como o aumento da demanda por serviços de saúde e a sobrecarga dos profissionais da área.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=eP71GP93WF8

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=rNcI7e6Vaqs

👉 https://www.youtube.com/watch?v=HPcEABuhYik

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlândia #saúde #clima

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.