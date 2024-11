Médica acusada de sequestro de recém-nascido permanece detida em presídio em Goiás | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/10/2024 - 10h01 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h51 ) twitter

Meses após o crime que chocou a cidade de Itumbiara, em Goiás, a rotina da médica Cláudia Soares Alves continua sob os holofotes. Acusada de raptar um bebê no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, a médica foi presa ao ser encontrada em uma casa, a 130 quilômetros da unidade de saúde, com a criança sequestrada. O caso mobilizou as autoridades locais e gerou intensa cobertura midiática, transformando a pequena delegacia da cidade em um centro de atenção.

Durante as investigações, a polícia revelou que Cláudia teria apresentado exames de ultrassom falsos a amigos por meio de um aplicativo de mensagens, sugerindo uma gravidez que nunca ocorreu. Essa tentativa de enganar conhecidos não apenas levantou suspeitas sobre suas intenções, mas também indicou um planejamento prévio do crime. Após passar por audiência de custódia, a médica foi transferida para uma unidade prisional, onde enfrenta condições rigorosas e aguarda decisões judiciais que podem impactar sua situação.

Desde sua chegada à penitenciária, Cláudia tem recebido poucas visitas e enfrenta dificuldades em sua defesa legal. A sua condição de detenta tem gerado discussões sobre a necessidade de manter sua prisão, com advogados tentando argumentar a favor da liberdade da médica, alegando que ela não representa risco às investigações. A comunidade continua atenta a novos desdobramentos deste caso, que ainda intriga a todos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.