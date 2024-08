Mecanismo para bombear remédio ajuda no tratamento da doença de Parkinson Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 31/07/2024 - 13h12 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h45 ) ‌



Uma nova tecnologia para bombear medicamentos para pacientes com Parkinson promete melhorar a qualidade de vida, diminuindo os sintomas mais graves da doença. O mecanismo, ainda não disponível no Brasil, utiliza uma bomba de infusão portátil que libera remédios durante 24 horas por dia, ajudando a controlar tremores, movimentos involuntários e rigidez do corpo. O tratamento, recentemente aprovado na Europa, oferece uma alternativa eficaz para pacientes que não respondem bem às formas tradicionais de medicação.

