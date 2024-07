Mecânico tem carro furtado e ferramentas roubadas em Uberlândia | Cidade Alerta Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Um mecânico de Uberlândia teve seu carro furtado na noite da última quinta-feira (27) e, para piorar a situação, as ferramentas que ele utilizava para trabalhar também foram levadas. De acordo com a esposa da vítima, Larissa, o crime aconteceu por volta de meia-noite, quando o marido chegou em casa e estacionou o veículo na rua.

Ao acordarem na manhã seguinte para trabalhar, o casal se deparou com a triste realidade: o carro havia desaparecido. Desesperados, eles saíram em busca do veículo e, para sua sorte, o encontraram em um local próximo à casa. No entanto, a alegria durou pouco: o carro estava sem bateria, sem step e sem todas as ferramentas que o mecânico utilizava para trabalhar.

