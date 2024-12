Mecânico botafoguense ganha surpresa de Felipe Andreoli e vê o time ser campeão da Libertadores Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 02/12/2024 - 12h39 (Atualizado em 03/12/2024 - 02h13 ) twitter

O mecânico Luiz Carlos estava cheio de trabalho no último sábado (30) e não poderia ver o seu time de coração, o Botafogo, jogar a final da Libertadores contra o Atlético-MG. Tudo foi resolvido quando o apresentador Felipe Andreoli chegou uniformizado e assumiu as funções dele. Assim, Luiz Carlos teve tempo de se reunir com outros fanáticos e viu a equipe ser campeã continental pela primeira vez ao vencer a partida em Buenos Aires por 3 a 1.

