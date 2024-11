MDB busca ampliar espaço no governo de Jorginho Mello; análise de Upiara Boschi Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 23/10/2024 - 08h56 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h00 ) twitter

Nesta quarta-feira, 23 de outubro, Upiara Boschi traz atualizações sobre os esforços do MDB para ampliar sua representação no governo de Jorginho Mello. Em um cenário político em constante mudança, o partido busca estratégias para conquistar mais espaços e influência nas decisões governamentais. O fortalecimento do MDB é visto como uma peça chave para o fortalecimento das políticas públicas em Santa Catarina. A articulação envolve a discussão sobre alianças, propostas e o papel do partido nas próximas ações do governo. Boschi analisa as implicações dessa política de entrega e o impacto que pode ter no cenário estadual. Os telespectadores poderão entender como essas mudanças podem influenciar a administração de Jorginho Mello e as expectativas para o futuro.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.