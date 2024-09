MC Ryan apresenta o seu sítio avaliado em 2 milhões de euros no interior de São Paulo Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 11/09/2024 - 10h00 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h39 ) ‌



O funkeiro MC Ryan SP abriu as portas do seu sítio no interior de São Paulo para a equipe do 'Domingo Record'. O espaço é avaliado em dois milhões de euros e conta com mais de trinta cômodos. Ele também mostrou o lago de 800 mil euros que construiu para a sua filha Zoe, de sete meses.

O cantor ainda falou sobre o seu inicio de carreira no meio da música, comentou o sucesso que conseguiu e fez um piquenique com a filha. Confira!

