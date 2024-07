MC Livinho se aposenta dos gramados antes de estreia pelo Osasco Audax

Aclr |Do canal R7 ESPORTES no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Depois de assinar contrato como o novo reforço do Osasco Audax para disputar a segunda divisão do Campeonato Paulista, o cantor MC Livinho encerrou a carreira no futebol sem mesmo estreá-la.

Nosso Whatsapp: https://esportefantastico.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Esporte Fantástico: http://r7.com/2DBr

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/EsporteFantastico/

Instagram: https://www.instagram.com/esportefantastico/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/espfantastico

Site oficial: https://recordtv.r7.com/esporte-fantastico

#EsporteFantástico #MCLivinho #OsascoAudax

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.