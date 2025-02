MC é acusado de assassinar melhor amigo após pesquisar instruções para matar uma pessoa Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 19/02/2025 - 19h38 (Atualizado em 20/02/2025 - 10h11 ) twitter

O técnico de máquinas de refrigeração Lucas Luan, de 24 anos, foi brutalmente atacado e morto no caminho de casa após um ‘happy hour’ com os amigos em São Paulo. Dias depois da morte, um policial encontrou um celular na rua e resolveu abri-lo para devolver ao dono. Porém, o conteúdo encontrado nas pesquisas do aparelho fez com que o agente levantasse suspeitas. O histórico constava com uma pesquisa por instruções sobre como matar uma pessoa. As investigações mostraram que o celular pertence a um MC que está começando a fazer sucesso e seria um dos melhores amigos de Lucas. Acompanhe o caso!

