MC Arthur participa num concurso falso de sósias para conhecer MC Daniel

No 'Hora do Faro' deste domingo (18), foi feita uma surpresa para o MC Arthur, de oito anos. Ele acreditava que estava a participar de uma seleção para sósias do cantor MC Daniel. O apresentador Rodrigo Faro infiltrou-se entre as crianças com roupas semelhantes e planeou surpreender Arthur durante a gravação para que ele pudesse conhecer o cantor, de quem é fã.

