MC Arthur participa de falso concurso de sósias para conhecer MC Daniel
11/08/2024 - 20h42 (Atualizado em 12/08/2024 - 01h16 )



No Hora do Faro de hoje (11), foi feita uma surpresa para o MC Arthur, de 8 anos. Ele acreditava que estava participando de uma seleção para sósias do cantor MC Daniel. O apresentador Rodrigo Faro se infiltrou entre as crianças vestindo roupas semelhantes e planejou surpreender Arthur durante a gravação para que ele pudesse conhecer o cantor, de quem é fã.

