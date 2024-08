Mayana Neiva rasga elogios a Laura Cardoso e explica diferencial de atores que vieram do teatro Aclr|Do canal R7 no YouTube 13/08/2024 - 23h57 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h30 ) ‌



A atriz Mayana Neiva conta como foi a experiência de contracenar com nomes renomados da dramaturgia como Laura Cardoso, Fernanda Montenegro, Gloria Pires e Lima Duarte. Sobre Laura, Mayana revela o comportamento e o talento da atriz nos bastidores, e explica que atores que vieram do teatro antes de trabalhar na televisão têm um método particular de trabalho.

